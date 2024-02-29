Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих

Что подойдет в качестве еды? Без какой одежды не обойтись в походе? Из чего состоит минимальный набор снаряжений? Отвечаем на главные вопросы!

Походы в лес – излюбленное занятие многих россиян. Кто-то занимается этим профессионально, а кто-то выбирает этот вид отдыха всего раз в год или и того меньше. Однако и новичкам, и опытным "лесникам" следует запомнить, что нужно взять с собой.

Прийти в лес и обнаружить, что вы плохо подготовлены к походу – крайне опасное явление. Как минимум, отдых будет испорчен, как максимум, можно заблудиться и лишиться здоровья. Поэту очень важно соблюдать правила!

Итак, для похода в лес вам потребуются:

1. Качественный вместительный рюкзак

2. Палатка или спальный мешок, если поход с ночевкой

3. Техника и снаряжение

4. Аптечка, средства гигиены и защиты

5. Специальная одежда

6. Еда и вода





С рюкзаком (1) все просто и понятно. Качественные материалы в совокупности с большой вместимостью обеспечат надежность и сохранность ваших вещей во время похода. Спальный мешок (2) пригодится тем, кто хочет заночевать в лесу. Если же поход рассчитан на несколько дней, то лучше выбрать палатку (2).





3. Техника и снаряжение (минимальный набор):

а. КЛМН: кружка, ложка, миска, нож

б. Фонарик, компас и свисток

в. Небольшие топор или пила

г. Внешний аккумулятор (и лучше не тратить зарядку на музыку)

д. Огниво, зажигалка или спички





Никакой поход не обойдется без средств гигиены и защиты (4) (крема от солнца и от укусов). Также нужно взять с собой в лес аптечку (4), состав которой определяется рекомендациями МЧС.





5. К специальной одежде можно отнести:

а. Плащ-дождевик

б. Защитные или хозяйственные перчатки

в. Мембранную куртку

г. Быстросохнущие носки (лучше несколько пар)

д. Кроссовки или ботинки (только закрытая обувь)





Воду (6) лучше взять из расчета длительности похода. Кофе и чай, если необходимо, лучше готовить на месте. В качестве еды (6) следует использовать только нескоропортящиеся продукты:

а. Консервы мясные, рыбные или овощные

б. Крупы или макароны

в. Сухофрукты

г. Каши быстрого приготовления

д. Хлеб нарезанный

е. Шоколадные батончики