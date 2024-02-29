МАМА БЫЛА ПРАВА! Вот как сделать КАКАО со вкусом детства // ЛИХИЕ 90-е РУЛЯТ

Сегодня редко встретишь то самое какао со вкусом 90-х. Давайте приготовим любимый напиток из детства по рецепту моей мамы.



В лихие 90-е мама всегда готовила мне ароматное какао. Мое любимое было "Золотой ярлык", но иногда мама покупала совсем другие какао-порошки: "Наша марка", "Экстра".

Мама говорила, что "Золотой ярлык" — качественный какао-порошок из натуральных ингредиентов. И как же она была права! К сожалению, в современном мире такое какао уже не делают. Но я решила поделиться с вами своим фирменным рецептом. Итак, вот как сделать какао со вкусом детства:

Вам понадобятся :

1,5-2 стакана молока;

50 мл горячей воды;



1,5 столовые ложки какао-порошка;

сахар (по предпочтению);





Давайте готовить напиток из 90-х :



Смешайте в чашке сахар и 1,5 столовые ложки какао-порошка. Влейте в смесь 50 мл кипятка. Размешайте до однородной массы. Молоко слегка подогрейте, но следите за тем, чтобы оно не закипело.

Влейте молоко (1,5 или 2 стакана) в кружку. Какао-порошок тщательно перемешайте с содержимым. Доведите до кипения на слабом огне.

Как только напиток закипит, немедленно снимите его с плиты. Сразу же подавайте при температуре 50 градусов, пока он горячий!