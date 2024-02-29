Игорь Крутой тряхнул стариной под песню "Ворованная ночь" и ошеломил всех в 69 лет

Композитор Игорь Крутой: "Я в мглу бездонную скользя, шепчу тебе уже раз двадцать..."

Народный артист Игорь Крутой в возрасте 69 лет ошеломил всех озорным призывом подпевать.

Композитор тряхнул стариной под запись песни 90-х "Ворованная ночь" в исполнении Александра Серова.

В ответ последовало: "Браво, браво, браво!".

Ранее артист тихо и одухотворенно смирился со старостью матери в 90 лет без посторонних, используя размеренные паузы.

В микрофон он произнес слова о серьезности ее возраста с уточнением "Не буду врать" в своем репертуаре.

Окружающие приняли это светло и спокойно с первого раза. На этом все мирно закончилось.