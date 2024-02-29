Мощные вспышки на Солнце: когда Землю накроет магнитная буря

Мощное излучение спровоцирует не только сбой работы электроники, но и недомогание у метеозависимых людей.

Выбросы солнечной энергии достигнут поверхности нашей планеты в последний день зимы. 29 февраля 2029 года ожидаются колебания магнитного поля. Пика активности буря достигнет в полдень. Индекс активности составит 5 баллов, сообщает телеканал "360".

В часы повышенной магнитной активности метеозависимым людям следует соблюдать несколько советов.

Снизьте физическую активность. Не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Если кружится голова, то лучше отказаться от самостоятельных прогулок.

Обязательно проветривайте помещение. Из-за дополнительной нагрузки на сосуды мозгу может не хватать кислорода.

Откажитесь от "тяжелой" пищи. Это поможет уменьшить нагрузку на пищеварительную систему. Отдайте предпочтение рыбе, фруктам и свежим овощам.



Напомним, что при резком ухудшении состояния у лиц с хроническими заболеваниями, следует незамедлительно обратиться к врачу. в иных случаях достаточной будет симптоматическая помощь.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что магнитная буря 29 февраля не была заранее предсказана учеными. Вспышки на Солнце не должны были повлиять на Землю.