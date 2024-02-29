Мощные вспышки на Солнце: когда Землю накроет магнитная буря

Выбросы солнечной энергии достигнут поверхности нашей планеты в последний день зимы. 29 февраля 2029 года ожидаются колебания магнитного поля. Пика активности буря достигнет в полдень. Индекс активности составит 5 баллов, сообщает телеканал "360".
В часы повышенной магнитной активности метеозависимым людям следует соблюдать несколько советов.
- Снизьте физическую активность. Не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Если кружится голова, то лучше отказаться от самостоятельных прогулок.
- Обязательно проветривайте помещение. Из-за дополнительной нагрузки на сосуды мозгу может не хватать кислорода.
- Откажитесь от "тяжелой" пищи. Это поможет уменьшить нагрузку на пищеварительную систему. Отдайте предпочтение рыбе, фруктам и свежим овощам.
Напомним, что при резком ухудшении состояния у лиц с хроническими заболеваниями, следует незамедлительно обратиться к врачу. в иных случаях достаточной будет симптоматическая помощь.
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что магнитная буря 29 февраля не была заранее предсказана учеными. Вспышки на Солнце не должны были повлиять на Землю.