Такая молодая! Алину Загитову обнаружили на участке скважины

Юная чемпионка была замечена на территории промзоны 28 февраля.

Звезда фигурного катания Алина Загитова совсем недавно окончила школу. Она даже не достигла 22-летия. Несмотря на весьма небольшой возраст, ее уже заметили на буровой крупного промышленного предприятия.

Поклонники наткнулись на сенсационные фото в телеграм-канале спортсменки и обнаружили ее саму. Алина Загитова находилась на участке скважины в Республике Татарстан 28 февраля. "Я побывала на нефтяной скважине "Татнефти", — проинформировала юная девушка.

Такая молодая гостья женского пола на опасной территории — неожиданность и для увидевших ее бурильщиков. Однако тот факт, что Загитову узнали и идентифицировали, дает основания продолжать визиты в промзону нефтедобывающей компании.

Отметим, что ранее Алину Загитову не нашли успешной ведущей на российском телевидении. Из-за имиджа на программе Первого канала "Ледниковый период" Алину Загитову назвали зрелой женщиной старшего возраста.