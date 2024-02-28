Молодость прошла? Ольга Орлова раскрыла свой диагноз после недавнего обследования

Экс-солистка женской музыкальной поп-группы "Блестящие" Ольга Орлова активно ведет свой блог в Сети. Звезда сцены делится с поклонниками как хорошими новостями из жизни, так и не очень.

В начале февраля этого года певица Ольга Орлова побывала в медицинском центре. Исполнительница хита "А я люблю женатого" рассказала подписчикам своей страницы в социальных сетях, что отводила свою маленькую дочку Аню на плановое обследование. Вместе с наследницей артистка решила проверить и состояние своего здоровья.

Ведущая любовного реалити-шоу "Дом-2" опубликовала тогда насколько снимков из центра, на одном из которых запечатлела себя на кушетке. В подписи к фото Ольга Орлова заинтриговала поклонников, сообщив им о проблемах со своими руками. Как оказалось, боли в конечностях у певицы уже полгода.

Артистка не стала рассказывать сразу, какой диагноз ей поставил доктор. Вместо этого Ольга Орлова продолжила вещать в личном блоге в привычном для себя формате. Многие, возможно, уже и забыли про неприятности со здоровьем певицы, однако сегодня она все-таки раскрыла свой диагноз после недавнего обследования.

46-летняя Ольга Орлова записала ролик, в котором призналась, что специалист обнаружил у нее остеоартрит с поражением локтевых суставов. Артистке также сообщили, что у нее остеохондроз позвоночника и остеопороз.

Ведущая любовного реалити призналась, что не слишком переживает из-за поставленных диагнозов, поскольку с ними вполне можно жить. Однако есть вещь, которая певицу все-таки тревожит.

Экс-солистка "Блестящих" честно сообщила поклонникам, что не была готова к началу столь серьезных возрастных изменений. При этом свой внешний вид Ольга Орлова всегда оценивала хорошо. Певица перестала краситься дома и скрывать недостатки на фото. Однако проблемы со здоровьем все-таки немного иное.