Как часто делать разгрузочные дни / не навреди себе при погоне за красотой

Правильное питание – залог не только привлекательности. но и здоровья.

Разгрузочными днями принято называть диеты, которые направлены на восстановление работы пищеварительной системы. Чаще всего они длятся не более суток. Специалисты подтверждают, что важно относиться к такому процессу серьезно.

Самое главное правило при планировании разгрузочных дней – не навреди, напоминает телеканал "360". Любая коррекция рациона питания должна быть направлена на достижение конечного результата, который заключается в помощи организму. Нельзя устраивать разгрузочные дни чаще, чем три раза в неделю. Рекомендуется выбрать один из выходных, чтобы сконцентрироваться на конкретной цели.

При наличии хронических заболеваний особое внимание следует уделить подбору рациона. Лучше, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", чтобы предварительно были проведены анализы. При некоторых недугах, таких как диабет или язва, разгрузочные дни могут усугубить ситуацию.

Специалисты напоминают. что не существует универсального рациона для разгрузочных дней. Он подбирается только индивидуально, учитывая особенности организма конкретного человека.