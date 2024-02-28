Как бороться с отеками? Названа главная причина их появления

При постоянно повторяющихся отеках необходимо обратиться за квалифицированной помощью. Накопление избыточного количества жидкости сигнализирует о сбое работы организма. Телеканал "360" напоминает, о чем может говорить отечность:
- Ошибочно составленный рацион питания. Необходимо пересмотреть меню и установить четкое количество потребляемых белков, жиров и углеводов. Переизбыток белка способствует задержке жидкости.
- Патологические изменения щитовидной железы. Отечность, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", появляется при сбоях в работе данного органа. Определить это может только врач.
- Избыточное употребление соли. Специалисты напоминают, что суточная доза добавки не должна превышать 5 гр.
- Болезни почек. Органы из-за болезни могут не справляться с выводом жидкости из организма. Важно как можно быстрее стабилизировать работу почек, конечно же, под наблюдением врача.
- Болезни печени. Цирроз или закупорка вен, находящихся рядом с органом, могут стать причиной сбоя в работе.