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Ученые исследуют концепцию "квантового поля", используя экспериментальный опыт Шредингера

Ученые исследуют концепцию "квантового поля", используя экспериментальный опыт Шредингера
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В реальности может существовать невидимая для нас граница. Адепты этой загадочной теории выдвигают две версии: либо Вселенная объединяет совершенно разные миры, либо человек воспринимает мир иллюзорно.

В нашем обычном мире мы наблюдаем все по знакомым сценариям. Объекты никогда не занимают более одного места одновременно, а также существуют, даже когда мы на них не смотрим. Ему противопоставляют мир квантовых эффектов. В нем нет ничего постоянного, царит квантовая запутанность и действует принцип суперпозиции.

Неужели в реальности существуют одни правила для макромира, а другие – для микромира?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Многочисленные специалисты в области физики интересуются концепцией "квантового поля". К ним относится Сугато Бозе, теоретик из Университетского колледжа Лондона (London's Global University, — Прим. ред.).

Эксперт Бозе считает, что квантовая механика применима ко всем объектам, а не только микрочастицам. Он и трое его коллег, двое из Великобритании и один из Индии, решили исследовать эту концепцию. Продолжительность эксперимента — от 1 до 2 лет. Цель — определить, подчиняются ли макроскопические объекты законам квантовой физики.

В эксперименте используют лазеры для воздействия на один нанокристалл кремнезема. Микроскопическая стеклянная бусина будет колебаться вокруг фокуса небольшого параболического зеркала, вырезанного из алюминиевого блока, помещенного в вакуумную камеру.

Опыт Шредингера

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Еще в 1935 году один из основателей квантовой механики Эрвин Шредингер провел феноменальное исследование. Ученый поставил вопрос: что станет с котом, запертым в закрытом ящике радиоактивным атомом и ядом, который может убить животное с вероятностью 50%, если атом распадется.

Согласно квантовой механике, кот одновременно будет и живым и мертвым, то есть находиться в двух разных состояниях, пока кто-нибудь не откроет коробку и не заглянет внутрь. Все сходится к одному, только когда наблюдатель производит измерение системы (проверяет содержимое коробки, — Прим. ред.).

Но если законы квантовой механики о поведении молекул и атомов верны, почему мы никогда не видим кошек, которые были бы одновременно мертвыми и живыми?

Часть специалистов подозревает, что законы квантовой механики не применяются на определенном уровне. Но большинство утверждает иначе: бесчисленные взаимодействия атомов с окружающей средой не позволяют нам воспринимать реальность такой, какая она есть, то есть квантовой.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Предстоящий эксперимент Сугато Бозе может полностью изменить представление человечества о мире и устройстве Вселенной. Согласно одной из двух версий, спланированное исследование должно позволить увидеть фактическое квантовое поведение изолированного объекта, даже если он относительно велик.

28 февраля 2024, 02:06
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Scientific American✓ Надежный источник

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