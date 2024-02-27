На ТНТ задумали еще один ремейк советского фильма! Прежде чем узнать, попробуйте угадать, о каком фильме речь!

В преддверии 2025 года поклонников музыкальных ремейков на советское кино ждет сюрприз.

Создатели фильмов "Самоирония судьбы" и "Иван Васильевич меняет все" решили не останавливаться на достигнутом и продолжить создавать новые проекты. В планах творческой группы телеканала ТНТ – создание еще одной комедии по мотивам знаменитой комедии Леонида Гайдая.

Действие оригинальной картины происходит в нескольких уголках мира. Интересно, что один из них – Баку. Хотя по сюжету фильма завязка главной линии фильма происходит в портовом городе Турции.

Если вы подумаете о главном герое этого фильма, то, скорее всего, не сможете не улыбнуться. Ведь он не только актер, но и цирковой артист. Вторую профессию он считал для себя самой главной, хотя и снялся в большом количестве кинолент. Его ключевые слова в фильме: "Упал. Потерял сознание. Очнулся – гипс".

Ну, а фраза "Управдом – друг человека", наверное, поможет нам раскрыть все карты. Помните, как эффектно разбиралась с нарушителями порядка около дома тот самый управдом, которого сыграла жена Вячеслава Тихонова?

Если вы еще не догадались, то это будет фильм "Бриллиантовая рука" (1968). Именно сюжет этой картины создатели предыдущих киноадаптаций на ТНТ постараются воплотить в нечто новое. Кто из знаменитостей примет участие в съемках, пока неизвестно. Премьера новой "Бриллиантовой руки" запланирована на конец 2024 года.