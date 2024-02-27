Тест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц

У многих смысл совсем иной, чем кажется. Да про продолжение не все слышали.

Коротка речь и ясна – оттого и прекрасна. Русский язык – стяг, он дружину водит. Без русского языка не одолеешь и врага. Пословицы о важности знании родного языка можно вспоминать долго. Ведь наш язык – великий и могучий! Его очень обогащают пословицы, поговорки, делая речь яркой, образной, объемной. Но знаете ли вы пословицы идеально? Ведь у многих есть продолжение, о существовании которых многие люди даже не подозревают. Эта народная мудрость кажется еще глубже, чем можно было подумать!

Давайте проверим!