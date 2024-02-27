Пугачеву настигнет возмездие – певицу хотят жестко наказать в России

Алла Пугачева захотела заработать на россиянах. Но ее планы могут не сбыться.

Алле Пугачевой сегодня не позавидуешь. Еще два года назад она была звездой номер один в России и решала самые важные вопросы в сфере шоу-бизнеса. Ходят слухи, что певица могла положить конец карьере любого конкурента или, наоборот, помочь устроиться на музыкальном Олимпе любому новичку.

Так или иначе, Алла Пугачева после бегства с родины лишилась не только статуса Примадонны отечественной эстрады, но и поддержки коллег. А после скандальных заявлений и оскорблений сограждан от нее отвернулись даже многие поклонники. Впрочем, зачем нужны фанаты той женщине, которая больше не поет?

Сегодня звезда ведет образ жизни простой домохозяйки. Алла Пугачева нянчится дома с детьми, пока ее муж-иноагент пытается заработать денег, выступая больше с политическими лозунгами, чем с шутками и пародиями. Впрочем, народная артистка СССР тоже не против заработать.

В марте она планирует выпустить альбом с несколькими когда-то записанными песнями. Однако, похоже, исполнительницу настигнет возмездие от россиян, которых она в свое время оскорбила. Бывший народный избранник Роман Худяков хочет жестко наказать беглянку.

Он призвал сограждан отказаться от покупки будущего альбома звезды. Экс-парламентарий предложил россиян скачивать песни Аллы Пугачевой с бесплатных источников, чтобы она не смогла ничего заработать.