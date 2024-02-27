Предупреждаю ВСЕХ! Вот что НЕЛЬЗЯ делать 27 февраля / народные приметы от бабушки

По народному календарю, 27 февраля отмечается Кириллов день, посвященный памяти святого благоверного миссионера Кирилла Весноуказчика. Многие не понаслышке знают, что в этот день можно притянуть к себе как хорошее, так и плохое. Рассказываю, что нельзя делать 27 февраля по заветам бабушки.
В этот день ни в коем случае нельзя кормить птиц остатками хлеба. Считается, что тогда из вашей жизни может уйти близкий человек. Однако можно делать подарки и обмениваться ими. Так есть шанс не только наладить, но и укрепить семейные связи.
Также 27 февраля категорически запрещено грустить и предаваться унынию. Иначе весь год может преследовать несчастье в жизни. Однако можно в этот день отказаться от вредных привычек. Считается, что в таком случае процесс излечения может пройти наиболее эффективно.
Более того, в этот день нельзя посещать косметологов и стоматологов. В противном случае, вы привлечете в свою жизнь проблемы со здоровьем на весь год. Зато можно совершать покупки. Все вещи, купленные в Кириллов день, прослужат вам долго.
Согласно народным приметам, важно быть аккуратным с солью в доме. Ее категорически запрещено просыпать. Иначе вы привлечете в свою жизнь много неприятностей. Однако этот день благоприятен для новых знакомств. Зато можно познакомиться с кем-то новым — найти с этим человеком контакт будет намного легче 27 февраля.
27 февраля среди мужчин родились: Алексей Аникин, Константин Барташевич, Филипп Дьячков. Среди женщин на свет 27 февраля появились: Мария Антуанетта, Кейт Мара, Валентина Беляева. В этот день из жизни ушла актриса Марина Левтова.