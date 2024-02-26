Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца в реанимации.

Знаменитый российский артист и основатель популярной музыкальной группы "На-На", Бари Алибасов, на данный момент пребывает под наблюдением медиков в отделении интенсивной терапии Боткинской клиники. Сообщается, что известный продюсер находится в состоянии сознания. Информацию о положении артиста предоставил его сын, Бари Алибасов-младший.

Прикованный к больничной койке Алибасов рвется из больницы домой. Сын известного продюсера поделился, что, несмотря на отсутствие окончательного диагноза от медицинских специалистов, его отец чувствует себя стабильно и выражает желание поскорее покинуть медицинское учреждение:





"Диагноз пока окончательно не получили. Домой рвется", — рассказал сын продюсера.









Напомним, что в ноябре основатель группы "На-На" перенес операцию на позвоночнике. Согласно заявлению Бари Алибасова-младшего, травмы в области спины у известного музыканта возникли вследствие несчастного падения с высоты третьего этажа.

25 февраля 2024 года стало известно о неотложной госпитализации выдающегося артиста России. Бари Алибасова-младшего уведомили, что врачи настаивают на продолжении пребывания его отца в реанимационном отделении, чтобы обеспечить тщательной мониторинг здоровья.