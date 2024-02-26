Дважды в одну реку: можно ли построить любовь с бывшим партнером?

Стоит ли начинать прошлые отношения заново? Или лучше забыть и отпустить?



Общепринято считать, что отношения после разрыва не имеют будущего. По мнению экспертов и исследователей, шансы на успех в этой ситуации существуют и весьма значительные!

Можно ли построить любовь с бывшим партнером? Первым шагом в изучении этого вопроса является осознание причин, которые привили к разрыву отношений. Бывает, что взаимопонимание и совместимость возвращаются, и пара способна обратиться назад по пути, который уже однажды был пройден. Во многих случаях, люди осознают свои ошибки и готовы к изменениям.

Социологические исследования показывают, что 72% пар, решившихся на возобновление своих отношений, впоследствии образовали счастливый союз! Это свидетельствует о том, что любовь может процветать даже после разрыва.

Стоит помнить, что любовные отношения требуют работы со всех сторон . Восстановление отношений с бывшим партнером может требовать времени, терпения и понимания. Важно вместе проработать и разобраться в тех проблемах, которые привели к разрыву в первый раз, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.