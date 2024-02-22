А вы это знали? 5 удивительных фактов о "Мосфильме"

В конце января 2024 года знаменитая киностудия отметила вековой юбилей. Какие любопытные факты скрывает дом отечественного кинематографа?

"Мосфильм" – поистине национальное достояние. Со съемочных площадок этой студии один за одним выходили шедевры отечественного кинематографа. Несколько поколений зрителей посмотрели сотни кинолент производства "Мосфильма". Предлагаем вам узнать интересные факты из истории киностудии.

1. Первое название "Мосфильма" – "Москинокомбинат"

С момента создания киностудии она сменила много названий. Самые частые перемены происходили после ее образования – с 1924 по 1936 годы. Предлагались такие варианты: "Совкино", "Союзкино", "Росфильм" и другие. И все же через 12 лет поисков руководство остановилось на нынешнем названии.

2. На заставке "Мосфильма" изображена ненастоящая скульптура "Рабочий и колхозница"

На самом деле при просмотре фильмов зрители видят копию знаменитой скульптуры. Монумент этот высотой всего лишь в один метр. Кстати, появилась заставка не сразу, а только после окончания Великой Отечественной Войны в 1947 году.

3. Площадь киностудии близка к территории Ватикана

Удивительно, но факт. Размер "Мосфильма" сопоставим с маленькой страной. Если Ватикану принадлежит 44 га земли, то московской киностудии не намного меньше – 34 га.

4. На киностудии было снято три фильма, получивших "Оскар"

Еще один потрясающий воображение факт. Как в стране, которая находилась за "железным" занавесом могли снять кино, которое получило высшую оценку Американской киноакадемии? Кажется, это было невозможно, но это так. Первый оскароносный фильм – "Война и мир" (1967) режиссера Сергея Бондарчука, второй – "Дерсу Узала" (1975) Акиры Куросавы, третий – "Москва слезам не верит" (1979) Владимира Меньшова.

5. На "Мосфильме" был снят единственный советский фильм, награжденный Каннской пальмовой ветвью

Это картина "Летят журавли" (1957) режиссера Михаила Калатозова. Главные роли в этом фильме сыграли Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.