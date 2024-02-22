Как хорошо вы знаете географию? Угадайте страну по фотографии – проходим тест

Любите ли вы путешествовать или, быть может, хорошо изучали географию в школе? "Дни.ру" подготовили тест, который позволит проверить, насколько хорошо вы знаете страны.

Во всем мире насчитывается более 150 государств, а количество городов давно перевалило за два с половиной миллиона. Среди них есть огромные мегаполисы, где сконцентрировано основное население страны, а есть совсем небольшие поселения, в которых проживает около тысячи человек.

Многие города славятся своей уникальной архитектурой и достопримечательностями, которые становятся визитными карточками государства. Любите ли вы путешествовать или, быть может, хорошо изучали географию в школе? "Дни.ру" подготовили тест, который позволит проверить, насколько хорошо вы знаете страны мира.

Тест состоит из десяти фотографий. По ней необходимо будет угадать страну. На выбор дается четыре варианта ответа.