Вот это да! Короткий роман Муцениеце и Кологривого перестал быть секретом / Почему они скрывали свою связь

Как выяснилось, отношения у актеров могли завязаться еще в 2021 году. Так ли это?

Оказывается, веселые публикации на канале Агаты Муцениеце, где она, громко смеясь, просит называть себя "Агата Кологривая" вовсе не шутки. Невинный, казалось бы, видеоролик на самом деле – чистая правда. Как же получилось, что никто этому раньше не придавал значения?

По слухам, сейчас Агата Муцениеце встречается с миллионером Владимиром Перельманом. Избранник актрисы является основателем холдинга, в который входит несколько ресторанов. А что же с Никитой Кологривым?

Как рассказывает источник, по неподтвержденной информации искра между актерами пролетела еще в 2021 году, когда они вместе снимались в фильме "В клетке-2". Но эти слухи и Кологривый, и Муцениеце отрицают. Кстати, на тот момент участник сериала "Слово пацана" был женат. А вскоре, как стало известно, развелся. Причиной он назвал свой рабочий график, под который сложно подстроить семейную жизнь. А знакомый Муцениеце утверждает, что дело в другом – супруга Кологривого узнала о его тайной связи.

О краткосрочном романе летом 2023 года между Агатой и Никитой рассказали коллеги актеров в интервью "Комсомольской правде". На съемках фильма "Я – медведь" у знаменитостей якобы завязались отношения. Правда, вскоре все закончилось. Как рассказывают очевидцы событий, Никита Кологривый был очарован яркой красоткой, однако продолжительные отношения с Агатой Муцениеце у него не сложились.