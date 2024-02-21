Впервые на Бали: впечатления и полезные советы от опытной путешественницы

Бали – это не просто остров в Индонезии, это целый мир удивительных открытий, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. С первого взгляда Бали очаровывает своими пышными зелеными ландшафтами, прозрачным океаном и теплым воздухом, наполненным ароматами экзотических цветов. Это место, где древние традиции гармонично сочетаются с современной жизнью, создавая неповторимую атмосферу магии и волшебства. Многие путешественники признаются, что первый визит на остров богов был полон ожиданий и предвкушений, которые, как правило, оказываются лишь малой толикой того невероятного опыта, который их ждал.



Журналистка из Москвы Татьяна Терехова как опытная путешественница поделилась для читателей “Дни.ру” впечатлениями от первой поездки на остров Бали, и рассказала о том, какие удивительные места ей удалось посетить, какие уроки она извлекла из этого опыта и почему важно спланировать свой визит на этот райский остров до мелочей.

Фото: из личного архива Татьяны Тереховой

– Когда ты улетела на Бали? Как там погода в это время? Сколько дней там находилась?



– Я отправилась на Бали в середине декабря 2023 года. Когда я прилетела, погода была очень жаркой и душной, и я была одета тепло. Это был вечер, и я не ожидала, что там будет так жарко. Хорошо, что я не взяла с собой никаких кофт, которые там были не нужны. Теплая одежда нужна только в случае восхождения на вулкан или каких-то других путешествий в горы, где действительно температура отличается от той, что внизу. Чем выше, тем холоднее, соответственно.

Мое путешествие на Бали было запланировано на три недели вплоть до Нового года. В декабре и январе там обычно сезон дождей, но в этот раз мне повезло, и дождей практически не было. Были, конечно, два крупных ливня, но в остальном было очень комфортно и свежо.

– Почему ты решила туда улететь? Что подтолкнуло тебя на эту поездку?

– Я решила улететь, потому что захотелось отправиться в другую часть планеты, можно сказать, в другую часть света, за тридевять земель, как говорят. У меня там была подруга, не было проблем с жильем, это было довольно спланированное путешествие, и я всегда мечтала попасть на сказочный остров Бали. Говорят, что это рай. Было интересно узнать, правда это или вымысел.



Также я поняла, что в конце декабря было бы здорово отправиться в небольшое путешествие, чтобы восстановить силы и энергию для новых проектов и работы. Тем более, что лететь меньше, чем на две недели, не имело смысла из-за длительного перелета. Сейчас, чтобы добраться до Бали, нужно сделать пересадку в Дубае. Есть три основных варианта, но для посещения Пекина нужна виза.

Я летала через Турцию, это очень удобно: 4 часа до Стамбула и 12-13 часов до Денпасара на Бали.

Фото: из личного архива Татьяны Тереховой

– Первое, что тебя впечатлило, как только ты оказалась на острове.

– Первое, что меня впечатлило – это, на самом деле, сама местность. То есть, я привыкала к атмосфере. Мне очень понравились люди: они очень доброжелательные. Это сильно подкупает. Плюс, довольно интересная архитектура. Учитывая, что я приехала вечером, толком не успела разглядеть. Но уже днем я увидела их архитектуру. У них очень красивые храмы, которые строятся буквально в каждом доме. Очень много иностранцев, красивых людей, интересных, разных. Я была в разных путешествиях на морях, но первый раз оказалась на океане, что меня тоже, естественно, впечатлило.

– Помимо самого факта, что ты побывала на Бали, какие мечты у тебя исполнились благодаря этой поездке

– Благодаря поездке на Бали, я смогла лучше понять себя. Я прошла через аскезу и не употребляла алкоголь в течение 21 дня. Я сделала это не потому, что решила бросить пить, а потому что мне хотелось насладиться всеми прекрасными моментами, которые мне предлагал этот остров, без какого-либо допинга.

Я очень хотела снова покорить вулкан. На Бали у меня было восхождение на Батур – вулкан высотой 1700 метров. Мне нужно было встать в 3:30 утра, чтобы успеть к 5:30 на рассвет. Это был незабываемый опыт!

Фото: из личного архива Татьяны Тереховой

Кроме того, я прошла пять уроков серфинга. Это было очень необычно и интересно, потому что не везде можно найти возможность покататься на доске. В Москве обычно школы предлагают такие занятия, и даже за границей это не так распространено. Но на Бали серфинг – это настоящий культ, начинают заниматься им с детства.

Также у меня проходили церемонии, такие как молитвенные церемонии иудаизма и буддизма, которые включали в себя посвящение, общение с монахами и омовение. И каждый раз я загадывала желания. На самом деле, желания, которые я загадала, не так легко осуществимы. Они более общие и не очень конкретные. Но я верю, что все будет хорошо. По крайней мере, некоторые маленькие мечты я уже смогла осуществить, находясь на этом острове.



Кстати, там я впервые прокатилась на байке. До этого я не решалась попробовать этот вид транспорта, так как считала его опасным. Это действительно опасно. Мне всегда было комфортно ездить на машине, и до сих пор так.

Но после того, как я попробовала местное такси Go-Jek, где есть разный уровень комфорта, я поняла, что хочу кататься на мотоцикле и исследовать остров самостоятельно. Бензин там достаточно дешевый, а расход минимальный.

– Денежный вопрос: во сколько обошлось путешествие? Сколько потратила на перелет, где и за сколько поселилась? Что по стоимости питания/еды?

– Путешествие обошлось примерно в 200 тысяч рублей. Билет на самолет стоил 106 тысяч, но можно найти и более дешевые варианты, если вы готовы к пересадке длительностью более одного дня. Минимальная цена билета с учетом 10 килограммов багажа составила 76 тысяч рублей туда и обратно.

В сезон дождей цены более доступные. Например, в сентябре и октябре можно было улететь только в одну сторону за 70 тысяч рублей. Поэтому стоимость билетов туда и обратно составила 106 тысяч рублей с пересадками по 2-3 часа, что было очень удобно. Я осталась всем довольна и считаю, что стоит немного переплатить за этот комфорт.

Фото: из личного архива Татьяны Тереховой

Что касается заселения, это был основной момент экономии. Можно найти хостел или жилье за 30 тысяч рублей на три недели, что оказалось очень выгодно. В месте, где я остановилась, был бассейн, лежаки, столики, своя комната с ванной, кухня, барная стойка, холодильник и плита – все это было в свободном доступе. Было очень тихо. Внизу располагался бар, куда приезжали тусоваться люди со всего Бали.

По поводу питания... Я обычно покупала продукты в супермаркете или на рынке. На рынке цены были в три-пять раз ниже, чем в супермаркете. Несмотря на то, что на рынке может быть не так чисто, и он выглядел как обычный рынок, экономия была значительной. Питаться каждый день в ресторане выходило очень дорого и невыгодно. Поэтому я предпочитала выбирать место для проживания с кухней, чтобы иметь возможность самостоятельно готовить еду. Это давало мне приятную возможность экономить. Кроме того, я могла самостоятельно приготовить завтрак или посетить ресторан в другой день. Так же я поступала с ужином и обедом. На Бали очень много фруктов.

– Кстати, о еде. Какие продукты тебя удивили? Может, какие-то продукты разительно отличаются от наших по качеству, структуре или по чему-нибудь еще?



– Что касается еды, меня удивили такие необычные фрукты, как дуриан, который имеет специфический запах. Я попробовала его еще раз, и он напомнил мне вкус банановой жевательной резинки. Кстати, из дуриана действительно делают банановую жевательную резинку. По консистенции он действительно похож.

У них очень много орехов в еде. То есть, если говорить о национальной кухне, то там очень много арахиса. Они его жарят, варят и добавляют во все блюда, в том числе в курицу и другие мясные продукты. В общем, это популярный орех у них. Других я особо и не встречала.

В супермаркете представлено множество продуктов, привезенных из-за границы, и, соответственно, цены на них выше. Если говорить о качестве продуктов, то оно соответствует европейскому уровню. В зависимости от того, в какой магазин вы пойдете, вы можете найти разный уровень качества продукции. На моей улице было всего два крупных супермаркета. В небольших магазинах ассортимент ограничен, и там почти нет фруктов и овощей. Что касается супермаркетов в целом, я не нашла ничего уникального, что было бы недоступно в других тропических странах или на островах.



Я не пробовала местное пиво, хотя многие его рекомендуют как классический напиток. Алкоголь на Бали довольно дорогой. Как мне рассказывали, стоимость пива может быть сравнима со стоимостью порции еды.

К сожалению, в ресторанах, где мы обедали, нас не порадовали приготовлением говядины или морепродуктов. Мы заказали тарелку с морепродуктами, но она не вызвала восторга. Морепродукты не имели особого вкуса.

Что касается балийской кухни, она оказалась довольно интересной. Мне удалось попробовать местную еду: суп из ягнятины на основе кокосового молока и маленькие шашлычки с ореховым соусом. Местная еда гораздо дешевле, чем в ресторане.

Фото: из личного архива Татьяны Тереховой

Также мы попробовали различные виды рыбы. Белая рыба была очень вкусной, а суп с тунцом не оправдал наших ожиданий. В целом, я не могу сказать, что местная кухня поразила меня своим разнообразием или уникальностью.

Говорят, на Бали очень вкусный шоколад. Мне посчастливилось попробовать несколько видов, и один из них оказался действительно превосходного качества и гораздо дешевле, чем аналоги. В больших супермаркетах можно найти продукты европейского производства высокого качества, а в маленьких магазинах ассортимент ограничен в основном лапшой, сладостями и напитками.

– Что ты посоветуешь человеку, собравшемуся на Бали?

– Если у человека светлая кожа, то обязательно стоит взять защитные кремы. Солнце здесь очень активное, оно может оставить ожоги. Катаясь на байке, я получила небольшой ожог. Также важно взять с собой медикаменты, потому что все лекарства здесь достаточно дорогие.

Одежду можно не брать в большом количестве. Здесь богатый выбор и отличное качество ткани. То есть вы можете взять с собой пару предметов одежды и обратно уже увезти с собой прекрасные вещи с Бали. Они очень качественные и дизайнерские. Да, они не очень дешевые, но качество достойное. Я купила себе там пару платьев.

Фото: из личного архива Татьяны Тереховой

Обязательно возьмите головной убор и солнечные очки, так как солнце здесь очень яркое. Вы можете взять с собой костюм для дайвинга, например, трубку и маску, чтобы не покупать их на месте. Снорклинг здесь очень популярен, особенно в местечке под названием Амед. Там вы сможете насладиться видом на вулкан и заняться дайвингом. Если вы хотите получить сертификат, то можно поехать в Амед и заняться дайвингом там.



Из-за большого количества храмов советую взять с собой белую одежду. В храмы нельзя приходить в одежде с открытыми плечами. Лучше всего подойдет белое одеяние, будь то футболка или какой-то наряд. Обычно церемонии проводятся в кружевных белых кофточках.

Я бы посоветовала не брать с собой штаны для поездки на Бали. В основном здесь очень жарко, даже вечером. Ходить в штанах будет не очень комфортно, лучше выбрать легкое платье. Конечно, в штанах удобнее кататься на байке, так как ничто не скользит и не прилипает.