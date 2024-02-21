Это съесть, кажется, невозможно! Топ 5 самых отвратительных блюд в мире / Самая необычная еда

По сравнению с этими блюдами сыр с плесенью покажется вам детской шалостью.

Не зря говорят, что на вкус и цвет товарища нет. Особенно, если дело касается национальной кухни. Деликатес для местных из одной части света может показаться непригодной для употребления пищей для приезжих. И наоборот. Кухни мира скрывают очень необычные пристрастия людей. Давайте разбираться, какие блюда можно назвать самыми отвратительными для российского аппетита.

1. Столетнее яйцо (Китай)

Это блюдо делается следующим образом. В специальном растворе маринуются куриные, утиные или перепелиные яйца в течение нескольких месяцев! Раствор, надо сказать, весьма и весьма на любителя – в него входят глина, соль, иногда зола, гашеная известь и рисовая шелуха. После вымачивания в такой смеси яйца темнеют и превращаются не иначе как в артефакт из фильма ужасов: желток становится темным, похожим на крем, а белок приобретает желеобразную структуру. Такой деликатес стоит немало, кстати. Говорят, что по вкусу он похож на сыр.

2. Хаукарль (Исландия)

С первого взгляда – ничего особенного. Ну, обычное вяленое мясо акулы. Но есть нюанс. Эта "рыбка" лишена мочевыводящих путей. По этой причине мясо выделяет много аммиака при вялении. Сначала его 3 месяца усердно заставляют протухнуть, а после сушат. Однако на вкус этот деликатес столь противен, что требуется либо алкоголь либо прищепка для защемления ноздрей.

3. Орталан. (Франция) (слабонервным и особо чувствительным не читать)

Этот ужасающий "деликатес" объявлен вне закона в странах ЕС. Однако не все повара соблюдают это правило и по-прежнему готовят данное блюдо. Начинается все с того, что живую птичку сажают в коробку, выкалывают ей глаза и раскармливают как поросенка. После ее (кошмар!) топят в маринаде, там же она и ждет своей участи быть зажаренной

4. Жареные тарантулы (Камбоджа)

Рецепт приготовления этих мохноногих животных незамысловат. Пауков моют, обваливают в панировке и жарят во фритюре. А вы бы съели такую "картошечку"?

5. Сыр с червями (Италия)

Этот вид сыра называется Касу-Марцу. После приготовления его специально помещают в такое место, где есть доступ насекомых. В общем в продукте размножаются личинки, и когда сыр кладут на тарелку, червячок может ненароком атаковать глаз или нос любителя изысков. А еще такой сыр очень опасен: личинки не всегда могут успеть перевариться в желудке, и тогда поедающий их станет новым "сыром" Касу-Марцу.