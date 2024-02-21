Эти плюшки просто сказка! / Быстрый рецепт вкуснейших сахарных плюшек

К чаю всегда хочется чего-нибудь вкусненького. Давайте приготовим любимые плюшки из детства!

Хочешь — с чаем, а хочешь — с молоком, почти как в фильме про Тосю Кислицыну. В киноленте "Девчата" (1961) героиня пила чай с батоном и вареньем, помните? Мы же предлагаем вам приготовить известные всем сахарные плюшки. Их тоже можно есть с любым топпингом — от варенья до сливочного масла. Кажется, что вкус этой выпечки знаком каждому. Давайте же скорее готовить!

Для приготовления сахарных плюшек вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 миллилитров теплого молока

2 яйца

70 граммов сливочного масла

1 пакетик сухих дрожжей

1/4 чайной ложки соли

100 граммов сахара

700 граммов муки

Ванилин





ПРИГОТОВЛЕНИЕ