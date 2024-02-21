Грандиозный обман Петросяна / Кто его жена на самом деле? Улетные подробности, настоящие фото без ретуши

С личностью Татьяны Брухуновой мало кто был знаком до ее замужества с Евгением Петросяном. История молодухи юмориста оплетена тайнами до сих пор.

Более четырех лет Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут в браке и воспитывают совместного ребенка. К слову, младший сын юмориста и его правнук одного возраста, соответственно, супруга годится во внучки. Разница в возрасте у пары превышает сорок лет.

Многие поклонники народного артиста считают его пятый брак грандиозным обманом. Мало кто из них был знаком с личностью Татьяны Брухуновой до ее замужества с Евгением Петросяном. История молодухи юмориста оплетена тайнами до сих пор.

Кто его жена на самом деле: искренне влюбившийся человек или аферистка, претендующая на богатое наследство? Народ до все еще ищет ответа на этот вопрос. Последние новости вновь заставили злых языков обрушиться с критикой на молодуху звезды.

Совсем недавно Евгений Петросян угодил в больницу с переломом, там же у сатирика возникли проблемы с давлением. Однако пока медики боролись за здоровье худрука "Кривого зеркала", Татьяна Брухунова отдыхала в Китае и заваливала соцсети снимками.

Кстати, в распоряжении "Дни.ру" есть настоящие фото Татьяны Брухуновой без ретуши. А еще мы знаем улетные подробности из ее жизни. Долгое время молодуха Евгения Петросяна хранила семейный секрет.

Как оказалась, Брухунова – не родовая фамилия женщины. В паспорте ее деда была указана фамилия Бархунов. Обман вскрылся, когда Татьяна являлась на "Бессмертный полк" с портретом родственника.

По ее словам, фамилия отличается из-за ошибки, допущенной сотрудником ЗАГСа. Забавно, но Евгений Петросян тоже в свое время изменил фамилию, отказавшись от менее распространенного окончания "-янц" в пользу классического армянского "-ян".