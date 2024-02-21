Объявлено расписание Большого молитвенного фестиваля / 22, 23 24 февраля пройдут обряды "Ик Йерел" или Монлам Ченма. Сила молитв в эти дни очень велика

В Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" пройдут особые молебны "Ик Йерел".

22-го, 23-го и 24-го числа в главном буддийском храме Калмыкии пройдет уникальная духовная практика. Здесь будут проходить молитвенные ритуалы, известные как «Ик Йерел» или Монлам Ченмо.

В начале Цаган Сара, в течение пятнадцати дней, устраивается большой молитвенный фестиваль, который берет свое начало с 1409 года. В этот период Будда Шакьямуни показал свои способности, опровергая заблуждения, которым следовали шесть проповедников.

Монахи из Центрального хурула подчеркивают, что сила молитв в эти дни очень велика, и для верующих является важным участие в данных ритуалах. Религиозным людям необходимо стать частью этого события и вместе совершать молебны, соблюдая единство в потоке духовности и благих намерений.

Объявлено расписание Большого молитвенного фестиваля:

22 февраля: с 09:00 до 11:30 утра и с 13:00 до 15:00;

23 февраля: с 09:00 до 11:30. В этот день также пройдет церемония поминовения «Йерел», которая начнется в 14:00 и завершится в 15:30;

24 февраля: с 09 до 11:30 и с 13:00 до 15:00.