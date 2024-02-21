21 февраля 2024 года: главные праздники, важные приметы – что можно и нельзя делать в Захарьев день

В среду, 21 февраля 2024 года, в России отмечается сразу несколько профессиональных праздников. Рассказываем про важные события дня.

21 февраля 2024 года в нашей стране и за ее пределами отмечают Международный день родного языка. Сегодня по всему миру также поздравляют экскурсоводов – проводников в мир искусства, гастрономии и архитектуры. В России 21 февраля на официальном уровне отмечается День фельдшера и на неофициальном – Праздник жизни.

21 февраля 2024 года – какой православный праздник?

Сегодня православная церковь чтит память пророка Захарии Серповидца (Захарьев день). В старину в этот день занимались заточкой ножей и серпов – символа плодородия. Считалось, что если заняться починкой хозяйственного инвентаря сегодня, то жизнь непременно сложится удачно.

21 февраля 2024 года – важные приметы

Если утро выдалось морозным, то весна наступит рано;

Если животные играют и бегают, то в скором времени наступят холода;

Если день туманный, то пойдет сильный снег;

Большая луна с красноватым оттенком предзнаменует оттепель;

Если ударили сильные морозы, то холодных дней больше не планируется.

Фото: Freepik.com

21 февраля 2024 года – что можно и нельзя делать

Многие люди сегодня соблюдают однодневный пост. Также 21 февраля можно заняться подготовкой инвентаря для дачи и сада.

А вот от работ с колюще-режущими предметами в этот день лучше воздержаться. Также лучше перенести визит к стоматологу и не употреблять в пищу яйца, молочные и мясные продукты.