Модница Ксения Бородина рассказала о фешн-трендах нового сезона

40-летняя ведущая считает себя экспертом в индустрии красоты.

Бывшая жена Курбана Омарова активно ведет социальные сети. На своей странице немолодая женщина делится не только секретами личной жизни. но и рассказывает о моде. Накануне Ксения Бородина рассказала, какой тренд будет актуален в новом весенне-летнем сезоне. Оказалось, что на пике популярности будут укороченные брючки капри, уточняет женский журнал "Клео.ру".

Экс-ведущая шоу "Дом-2" напомнила, что такой элемент одежды был моден в начале двухтысячных годов. Поэтому особо бережливые дамы могут сэкономить на покупке брюк, достав их из кладовых. Ксения Бородина напомнила, что мода имеет цикличность, поэтому не стоит выбрасывать то, что потеряло актуальность.

Фешн-эксперт уточнила, что капри не следует надевать с кроп-топами и футболками, которые не прикрывают ягодицы. Подобное сочетание удешевляет образ, превращая привлекательную леди в не очень модную дачницу. Лучше, если укороченные брючки будут сочетаться с классической узкой рубашкой или туникой. Больше других капри подходят высоким женщинам с разными типами фигуры: от изящной до крупной. Важно лишь помнить, что такой вид одежды визуально укорачивает ноги. По этой причине модницам следует внимательно относиться к подбору гардероба с этим нарядом.

Стоит отметить, что Ксения Бородина не только внимательно следит за своими образами. но и приучает к красоте своих дочерей. Детей у ведущей двое. Маруся рождена от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым. Вторая девочка родилась от следующего официального брака. Отцом Теоны стал шоумен Курбан Омаров. Даже после развода он продолжает поддерживать общение с девочкой, в отличии от первого экс-супруга Ксении Бородиной.