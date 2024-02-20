Жена родила сына, а он за старое: актер из "Холопа" Бикович по уши вляпался

Знаменитый артист Милош Бикович оказался в центре грандиозного скандала.

Еще совсем недавно он в одночасье стал одним из самых перспективных и узнаваемых актеров России. Артист прославился на всю страну после выхода фильма "Холоп" и за короткий срок завоевал любовь публики. Поклонники пророчат Милошу Биковичу блестящую карьеру, а он идет к этой цели уверенными шагами. Однако путь к успеху не обходится без препятствий.

Как известно, в начале года в жизни звезды случилось радостное событие. 9 января Милош Бикович обрел новый для себя статус и впервые стал отцом. Сына актеру подарила фактическая жена Ивана Малич. Многие фанаты были уверены, что после появления малыша на свет артист надолго уйдет в тень и будет наслаждаться тихим счастье. Однако в скором времени он взялся за старое – за любимую работу.

К сожалению, сейчас карьера знаменитости складывается не так безоблачно, как личная жизнь. Недавно актер из "Холопа" по уши вляпался в грандиозный скандал. Как пишет Пятый канал, Милош Бикович получил роль в нашумевшем американском сериале, но едва ли успел порадоваться успеху. Руководство проекта разорвало с артистом контракт из-за недовольств зрителей, не поддерживающих его позицию.

Впрочем, эта неприятная ситуация не заставила знаменитость отказаться от своих принципов и опустить руки. Сейчас Милош Бикович продолжает активно работать и сниматься там, где ему всегда рады. А поклонники и вовсе считают, что главными пострадавшими в скандале стали создатели проекта, лишившиеся такого талантливого актера. Такого же мнения придерживается известная актриса Ирина Безрукова.

"Мне кажется, потеряли они, потому что Милош прекрасен, красив, талантлив", – заявила Безрукова.

