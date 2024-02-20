Жутко изувеченный Валерий Баринов получил неутешительный прогноз от врача

Валерий Баринов после падения заработал перелом отростка позвоночника, ушибы грудной клетки и спины.

Народный артист России Валерий Баринов уже больше полувека радует зрителей. Несмотря на уважаемый возраст, актер театра и кино продолжает выходить на сцену. Однако недавно в жизни звезды случилось несчастье, которое могло перечеркнуть его творческую карьеру.

78-летний артист упал и получил жуткие увечья. Валерий Баринов заработал перелом отростка позвоночника, ушибы грудной клетки и спины. С такими серьезными травмами любому человеку следовало бы, если не находиться под постоянным присмотром врачей, то хотя бы отлеживаться дома.

Однако Валерий Баринов, превозмогая боль, смог выйти на сцену и отыграть спектакль, число которых в карьере звезды уже трудно сосчитать. Его коллега Галина Стаханова подчеркнула, что "сцена лечит". По ее словам, артисты зачастую продолжают работать даже с серьезными недугами.

83-летняя советская звезды отметила в интервью Пятому каналу, что и сама выходила на сцену с высокой температурой. Валерию Баринову повезло, уверен терапевт Лев Авербах. По словам эксперта, травма актера оказалась не очень серьезной.

Однако врач вынес ему неутешительный диагноз. Медик подчеркнул, что артисту следовала временно отказаться от любимой работы и в течение месяца заняться лечением, желательно не вставать с постели.

Кстати, Валерий Баринов в свое время исполнил одну из главных ролей в сериале "Кадетство". "Дни.ру" подготовили тест, который позволит узнать, насколько хорошо вы помните картину о суворовцах.