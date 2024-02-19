Опального Ревву нашли далеко за границей России

Стало известно, где сейчас находится Александр Ревва.



В последнее время карьера шоумена Александра Реввы переживает не лучшие времена. В предыдущем году казалось, что все складывается благоприятно для артиста: он возобновил свои выступления и участие в теле– и концертных проектах. Однако во время новогодних праздников стало ясно, что Ревву исключили из телевизионного эфира программы "Песня года" наряду с участниками скандальной "голой" вечеринки.

Конец января 2024 года ознаменовался редким публичным выходом опального артиста и его супруги – они были замечены на премьере фильма "Конец Славы" в кинотеатре "Октябрь". Несмотря на то, что комик вел себя непринужденно и общался с прессой, избегая упоминаний о своей "отмене", вскоре он снова исчез из общественного поля зрения.



Недавно, когда поклонники Реввы зашли на страницу его супруги в популярной соцсети, то нашли его далеко за пределами России. Стало известно, что шоумен вместе с супругой решил отправиться в путешествие по Бразилии. При этом артист не сообщил, когда они вернутся на родину.

Артист решил провести время со своей избранницей и оставил детей, видимо, дома, чтобы насладиться карнавалом в Рио-де-Жанейро. Анжелика, в свою очередь, активно делится с поклонниками фотографиями, наполненными экзотическим колоритом. Жена Александра Реввы не скрывает своего восторга, отмечая, как каждый год перед началом Великого поста Бразилия оживает и превращается в эпицентр веселья. "Лучший подарок на свете!" – написала Анжелика в своем личном блоге.

