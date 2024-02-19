Бородина впала в истерику с малышом на руках после помолвки бывшего

Ксения Бородина не стала сдерживать эмоции перед огромной аудиторией.

Почти три года назад в жизни телеведущей прогремел второй развод. Брюнетка рассталась с бизнесменом Курбаном Омаровым, с которым вместе воспитывала дочь Теону, и обнародовала на всю страну нелицеприятные подробности их брака. С тех пор Ксения Бородина не спешит снова связывать себя семейными узами, чего не скажешь о ее бывшем муже.

Последние несколько лет экс-супруг звезды "Дома-2" строит свое счастье с хрупкой блондинкой Валерией. Девушка моложе мужчины на 20 лет, но разница в возрасте ничуть их не смущает. Не задевает пару и огромное количество завистников, оставляющих злые комментарии. К тому же, недавно в жизни влюбленных наступил новый радостный этап.

Как писали "Дни.ру" ранее, пару недель назад Курбан Омаров сделал предложение любимой. Многие поклонники ждали от ведущей реакции на это событие в социальных сетях, но она не стала публично поздравлять жениха и невесту. Вместо этого Ксения Бородина продолжила вести блог так, будто ничего не произошло.

Накануне светская львица опубликовала в телеграм-канале очередной забавный ролик. После помолвки бывшего брюнетка продемонстрировала свой актерский талант и впала в истерику на камеру с малышом на руках – своим четвероногим любимцем. Пока по щекам телеведущей текли слезы, добавленные с помощью фильтра, она активно набирала сообщения в телефоне.

"Это я поставила свою истерику на паузу и отвечаю подруге, какую фотку ей выставить", – подписала шуточное видео знаменитость.

Многие поклонники восприняли ролик звезды с улыбкой. Впрочем, кто знает, возможно, это видео и было тем самым ответом на помолвку, который публика так отчаянно ждала от Ксении Бородиной...