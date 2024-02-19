Вдова Этуша честно ответила на вопрос о новых отношениях

Со дня смерти гениального актера прошло почти пять лет.

Елена Горбунова была замужем за артистом 18 лет. Немолодой мужчина встретил любовь всей своей жизни на работе. Их отношения были настолько крепкими, что смогли выдержать огромное общественное давление, пишет женский журнал "Клео.ру".

Вдова Владимира Этуша редко дает интервью. Накануне она решилась ответить на самые сложные вопросы и встретилась с ведущим Дмитрием Борисовым. Одной из тем разговора стали новые отношения Елены Горбуновой. Она четко обозначила свою позицию.

"Мне было понятно, что, вероятно, я мужа переживу, но в моем сердце он займет место до конца дней – быть иначе просто невозможно. Владимир Этуш полностью заполнил мою душу, не оставив даже маленького квадратненького сантиметра", – ответила женщина.

Более того, даже в мыслях Елена Горбунова не может представить, что она сможет назвать еще кого-то своим любимым мужчиной. Чувства к народному артисту женщина готова пронести через всю оставшуюся жизнь.

Напомним, что Владимир Этуш официально был женат четыре раза. Первая любовь и серьезные отношения у артиста сложились с коллегой по сцене. Нинель Мышкова была настолько красивой, что влюбиться в нее было невозможно. Второй супругой стала Елена Измайлова. С ней талантливый актер также познакомился на работе. Третьей стала учитель английского языка Нина Крайнова. В ней Владимир Этуш не чаял души и называл единственной настоящей любовью. Она подарила избраннику дочь Раису. Третья супруга долго боролась с тяжелым заболеванием, но недуг оказался сильнее. Актер сильно переживал утрату.

Елена Горбунова стала четвертой официальной женой Владимира Этуша. разница в возрасте супругов составляла 42 года. Из-за этого женщину часто обвиняли в корысти и желании нажиться на браке.