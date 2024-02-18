Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга

Телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками своей проблемой. Она потеряла сон от страха.



Ксения Бородина делится с подписчиками своего телеграм-канала всеми переживаниями, а также рекомендациями фильмов и сериалов. Она рассказала поклонникам, что в последние дни совсем потеряла сон от страха.

Причина тревоги – российский сериал "Фишер". Телеведущей многие советовали посмотреть его, но она не осталась довольна. Для Бородиной сериал оказался слишком тяжелым и страшным.

Ксения хотела приятно провести вечер за просмотром сериала, но это ей не удалось. Ведущая "Дома-2" совсем не поняла, почему все так советуют его, у нее пропал сон после увиденного.

"Ну ужас, а не сериал. Мне всю ночь этот кошмар снился, так я еще сегодня решила это досмотреть", – призналась в своей проблеме Бородина.

"Фишер" – это триллер о расследовании серийных убийств. Сериал вышел в прошлом году и очень быстро набрал популярность. По сюжету действие происходит в 1986 году, два сотрудника прокуратуры расследуют серию жестоких убийств подростков, совершенных неким извергом. Сценарий сериала написали на основе реальных событий, связанных с одним из последних серийных убийц в Советском Союзе. Главные роли сыграли Иван Янковский и Александра Бортич.