Костенко постоянно плачет после рождения четвертого ребенка

Анастасия Костенко еще не совсем пришла в себя после очередных родов, она восстанавливается и принимает поздравления. Но многодетная мама призналась, что ее психологическое состояние сейчас очень сложное.



Несколько дней назад в семье Дмитрия Тарасова случилось пополнение – Анастасия Костенко родила ему сына. Теперь у пары четыре общих ребенка, и возможно, на этом они не остановятся. 29-летняя модель делится с подписчиками фотографиями и видео из роддома и впечатляет их своей красотой и стройностью. На видео через два дня после появления ребенка Костенко выглядит так, словно никогда не рожала.

Но выяснилось, что психика Анастасии не в таком отличном состоянии, как внешность. Она поделилась с подписчиками тем, что начинает впадать в депрессию. Жена Тарасова не может справиться с гормональными всплесками, часто плачет и очень тревожится без повода.

"Появляются страхи, которых на самом деле ты не боишься, но в схватке с невидимым противником — гормонами тяжело пока одержать победу", – попыталась объяснить свои ощущения супруга футболиста.

Анастасия Костенко также призналась, что уже чувствовала подобное после рождения второго и третьего ребенка. Тогда она смогла справиться с депрессивным состоянием и быстро забыла о нем. И теперь многодетная мама снова столкнулась с последствиями родов и почувствовала себя подавлено и уязвимо.