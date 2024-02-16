Талант и гордость России: внучка Юдашкина запела на публику

Вдова Валентина Юдашкина продемонстрировала творческие способности наследницы.

Меньше чем через три месяца, 2 мая, исполнится ровно год со дня кончины знаменитого модельера. Несмотря на это, многие до сих пор не могут поверить, что непревзойденного кутюрье больше нет с нами. С уходом Валентина Юдашкина из жизни мир российской моды внезапно и безвозвратно осиротел. Но разве может навсегда уйти человек, которого любят, почитают и помнят миллионы людей?

К счастью, талантливейший дизайнер оставил после себя богатое наследие, которое продолжает жить в его близких, друзьях и поклонниках. К тому же, публика не перестает видеть черты единственного в своем роде кутюрье в членах его семьи. Единственная дочь модельера, Галина Юдашкина, выросла очень похожей на отца и взяла в свои руки его дело. Не менее способными, как оказалось, растут и внуки деятеля искусств.

Сегодня свой талант впервые проявила маленькая внучка покойного дизайнера. Агате еще не успело исполниться двух лет, а она уже запела на публику в блоге своей бабушки. Марина Юдашкина опубликовала в телеграм-канале видео, на котором запечатлен момент, как малышка поет в микрофон и вытягивает свои первые в жизни ноты.

Поклонники семьи Валентина Юдашкина пришли в восторг, увидев, насколько артистична и талантлива девочка в столь юном возрасте. Теперь у людей нет ни капли сомнений, что когда-нибудь внучка выдающегося кутюрье станет достойной продолжательницей его фамилии и настоящей гордостью России.

"Прекрасно держится на сцене", "Брависсимо", "И поет, и двигается под музыку красиво, смотреть – загляденье одно", – восхитились пользователи в комментариях.

А ранее "Дни.ру" писали, кому достались несметные богатства Валентина Юдашкина.