Властвующая на телевидении Канделаки лезет из кожи вон ради контроля

Тина Канделаки открылась перед подписчиками и честно показала, на что готова пойти.

Многие россияне знают ее как бессменную ведущую программы "Самый умный". Почти десять лет брюнетка проверяла эрудированность школьников нашей страны и удивляла зрителей своим талантом скорочтения. Но за последние годы известность Тины Канделаки вышла далеко за пределы развлекательной передачи.

Сейчас знаменитость властвует на телевидении и покоряет вершины совершенно другого уровня. Например, в 2022 году она возглавила канал ТНТ, заняв пост директора. Хотя на хрупких плечах звезды лежит большая ответственность, она с ней блестяще справляется и при этом успевает прекрасно выглядеть.

Долгое время поклонники задавались вопросами о том, в чем заключается секрет привлекательности журналистки. А сегодня Тина Канделаки раскрыла фанатам один из своих методов сохранения стройной фигуры. Оказалось, телеведущая лезет из кожи вон ради контроля своего тела. В личном блоге она продемонстрировала одно из упражнений из своей тренировки.

В подписи к видео Тина Канделаки оставила для подписчиков несколько мотивационных слов. Звезда экранов напомнила, что спорт благотворно влияет как на здоровье, так и на эмоциональное состояние.

"Не устану повторять, что тренировки – это не только способ держать свое тело под контролем, но и источник хорошего настроения", – обратилась к почитателям телеведущая.



А ранее "Дни.ру" писали, что Тина Канделаки вспомнила сложный период в своей жизни.