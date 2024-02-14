Муцениеце может разрушить брак Прилучного: в чем причина

У актрисы появился шанс поиграть чувствами бывшего мужа. Захочет ли она им воспользоваться?

Пока одни представители шоу-бизнеса отмечают День всех влюбленных в компании своих вторых половинок, другие вынуждены проводить самый романтический праздник в гордом одиночестве. Но Агата Муцениеце, которая пока еще не успела выйти замуж после развода, нашла выход из ситуации.

Бывшая супруга Павла Прилучного опубликовала в социальных сетях снимок с подругой, сделанный во время отдыха в горах. Брюнетка пошутила, что в это 14 февраля они стали валентинками друг для друга. Впрочем, кто знает, быть может, у актрисы есть и более интересные и неожиданные планы на этот день.

Например, Агата Муцениеце может воспользоваться необычной услугой, которую сейчас предлагают на просторах Интернета. Как пишет портал "Страсти", некоторые молодые люди готовы составить одиноким девушкам компанию в этот праздник. Предприимчивые джентльмены вызываются сопроводить незамужних дам на романтическую прогулку, в кафе, музей или кинотеатр. Но есть один нюанс. Чек в заведении и время мужчины должна оплатить заказчица.

Если Агата Муцениеце решится на такой эксперимент, то ей станет доступна и другая любопытная опция. За небольшое вознаграждение – от 2 до 10 тысяч рублей – временный спутник будет готов позвонить ее бывшему возлюбленному. Тогда у брюнетки появится возможность пощекотать нервы экс-супругу и даже поиграть с его чувствами. А если в Прилучном вдруг взыграет ревность, тогда Муцениеце даже может разрушить его счастливый брак.

Впрочем, какова вероятность, что артистка станет развлекать себя таким нечестным способом в этот добрый праздник? Но нельзя исключать, что звезда была бы не против подпортить жизнь бывшему мужу, пусть и не своими руками. Ведь супруги расстались не лучшим образом и не поддерживают дружеские отношения. А ранее "Дни.ру" писали, что Агата Муцениеце возмущена скупостью Павла Прилучного.