Самая сексуальная пенсионерка: как одевается мама Наташи Королевой

Как и ее знаменитая дочь, Людмила Порывай славится своим позитивным отношением к жизни. Такого же подхода она придерживается при выборе нарядов.

Если злопыхателей ее улыбчивость и бесконечный оптимизм раздражают, то многочисленные поклонники, напротив, не перестают восхищаться этими качествами. Но еще больше фанатов впечатляет то, как молодо и свежо мама Наташи Королевой выглядит. В свои 78 лет Людмила Порывай не боится быть игривой, хоть это и не всегда соответствует ее возрасту.

Яркие цвета и мини-юбки

Многие называют тещу Тарзана самой сексуальной пенсионеркой нашей страны, и не зря. Несмотря на то, что 80-летний юбилей не за горами, она не прекращает свои любовные приключения и не стесняется выбирать смелые образы. Людмилу Порывай невозможно увидеть в излюбленных многими людьми ее возраста мрачных нарядах. Невзрачным оттенкам она предпочитает яркие краски, а скромным платьям в пол – дерзкие мини-юбки и обтягивающие джинсы.

Ослепительные образы

Не секрет, что мама Наташи Королевой является частой гостьей публичных мероприятий. Во время выходов в свет телеведущая не упускает шанса показать себя и покрасоваться в ослепительном образе. Складывается впечатление, будто в гардеробе пенсионерки есть платья всех цветов радуги и фасонов. И каждое новое из них красит ее больше предыдущего.

Эротичные наряды

Но, как известно, на красных дорожках блистают многие. А Людмила Порывай и в обычной жизни выглядит так, что от нее возможно оторвать взгляд. В социальных сетях мама Наташи Королевой часто появляется в эротичных образах, которые осмелятся примерить не все более молодые и подтянутые прелестницы. Вероятно, именно поэтому она по-прежнему пользуется мужским вниманием и может похвастаться насыщенной личной жизнью.