Стали известны требования Натальи Ветлицкой, которые должны соблюсти желающие послушать ее песни.



Наталья Ветлицкая, бывшая солистка группы "Мираж", ныне завершила карьеру и выступает разве что на частных вечеринках. Ветлицкая готова вернуться в Россию при одном условии — за большие деньги, и то ненадолго.

Гонорар за выступление певица просит немалый: от 45 тысяч евро. Но за эту сумму она прилетит даже в Россию. Однако не каждый, готовый выложить кругленькую сумму за песни Ветлицкой, достоин их послушать: команда певицы тщательно проверяет статус компании-заказчика.

Исполнительница песни про глаза цвета виски покинула Россию более 10 лет назад, потому что ее дочери по здоровью требовался солнечный климат. Однако через несколько лет звезда эстрады 90-х решила возобновить карьеру, чтобы заработать деньги, которых, вероятно, стало не хватать. Вскоре она снова начала выступать после почти полутора десятков лет перерыва, однако это долго не продлилось, и Ветлицкая снова пропала со сцены.

В покинутой России Наталья Ветлицкая владеет квартирой в Москве, площадь которой составляет почти 200 кв м, и компанией, продающей недвижимость. Правда, у последней дела не очень – в 2022 году фирме удалось заработать всего четыре миллиона.

Ранее "Дни.ру" писали, что Наталья Ветлицкая когда-то имела отношения с Александром Маршалом, что вскрылось через много лет после их романа.