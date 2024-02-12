"Мало похоже на раскаяние": поведению Киркорова на "Маске" нашли объяснение

На днях вышел новый выпуск с участием короля эстрады. Психолог разобрала поведение Филиппа Киркорова в новом сезоне шоу "Маска".

Пожалуй, самым громким скандалом минувшего года стала вечеринка Насти Ивлеевой. Как известно, на ней присутствовали многие представители российского шоу-бизнеса. После посещения званого вечера артистам пришлось несладко. Их концерты стали массово отменять, засветившихся на мероприятии знаменитостей, в частности Филиппа Киркорова, перестали приглашать на телевидение и на светские мероприятия.

Спустя почти два месяца Филипп Киркоров все-таки вернулся на ТВ. Он появился в шоу "Маска". Однако вместо ярких и пестрых нарядов артист теперь выступает в более сдержанных образах. Кроме того, многие не могут узнать и поведение короля эстрады. Общественность считает, что теперь певец отказался от громких высказываний в адрес участников передачи. Так, поведению Филиппа Киркорова на "Маске" нашли объяснение.

Психолог Инна Мирная в беседе с порталом "Страсти" заявила, что артист не считает участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой каким-то проступком. Эксперт убеждена, что для Филиппа Киркорова ситуация послужила уроком. Более того, по мнению Мирной, сдержанными образами артист хочет показать несогласия с обвинениями общественности в его адрес.

"Мы должны отталкиваться от извинения, которое публично принес артист. При этом оно мало похоже на раскаяние", – высказалась психолог.

Ранее "Дни.ру" писали, что поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Филиппа Киркорова.