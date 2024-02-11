Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду

Режиссер фильма "Женщина, которая поет" Александр Орлов откровенно рассказал об Алле Пугачевой.



В 1987 году состоялась премьера фильма "Женщина, которая поет". В советское время он был очень популярным, а Алла Пугачева, сыгравшая в нем главную роль, стала одной из самых влиятельных фигур на эстраде. Режиссер картины Александр Орлов рассказал о своих взаимоотношениях с Примадонной.

Он поделился тем, что идея фильма принадлежит самой Пугачевой. Артистка дружила с режиссером и предложила ему снять картину о судьбе певицы. На съемках она поссорилась с композитором Александром Зацепиным, записав собственные песни без согласования с ним. Затем Примадонна поругалась с директором "Мосфильма". Он был против того, чтобы Пугачева играла главную роль в фильме, из-за ее непростого характера.

Александр Орлов отмечает, что Алле в карьере помогал не только талант, но и цепкость. Она умела завоевывать аудиторию, и именно это, по мнению режиссера, помогло певице подняться. Орлов также прокомментировал то, как обстоят дела сейчас у звезды своего фильма.

"Это уже не жизнь легенды, женщины, которая поет, а анекдот про человека, который потерял критическое отношение к себе", – так описал ситуацию, в которой оказалась известная артистка.

Алла Пугачева, по мнению режиссера, почувствовала, что ей подвластно все, но на самом деле это не так. Он считает, что именно из-за этого сейчас артистка оказалась в непростом положении. Своими словами он напомнил уехавшей из России певице печальную правду.