Названа причина блокировки счетов Киркорова

К отмене Филиппа Киркорова на всех выступлениях и концертах добавилась блокировка счетов. Стало известно, что послужило причиной этому.



После участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой Филипп Киркоров изрядно настрадался. Артисту пришлось записать видео с извинениями, его выступления вырезали из всех новогодних эфиров, затем Филипп Бедросович был вынужден снизить стоимость своих концертов. Теперь и счета короля эстрады оказались заблокированными.

Стало известно, что Налоговая обнаружила у Киркорова долг в 47 тысяч рублей. Именно из-за этого и были заблокированы счета артиста.

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский пояснил, что артист не мог оплатить долг, так как не находился в России. Он также добавил, что для короля российской поп-сцены сумма в 47 тысяч рублей не станет проблемой.

"Он только вернулся, его не было в Москве. Кто же мог за него заплатить? Думаю, он заплатит в понедельник", – рассказал адвокат.

Филипп Киркоров после участия в скандальной вечеринке исчез со всех телеканалов. Ему пришлось уехать на время из Москвы, чтобы переждать бурю и успокоиться. Но кажется, скоро последствия "голой" тусовки перестанут настигать короля эстрады, ведь стало известно, что он снова засияет в популярном шоу "Маска".