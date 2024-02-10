Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице

У Михаила Боярского в конце прошлого года диагностировали проблемы с сердцем. Стало известно, что актеру провели плановую операцию.

Актер Михаил Боярский в последнее время часто заставляет своих поклонников волноваться. В конце 2023 года стало известно, что он был экстренно госпитализирован. Как оказалось, у 74-летнего артиста обострились проблемы с сердцем. И вот сейчас медики приняли решение, что без оперативного вмешательства не обойтись.

Сейчас Михаил Сергеевич перенес плановую операцию по коронографии и стентированию сосудов. Все прошло успешно, и Боярскому уже указали на выход – его выписали из больницы. Он провел в клинике всего 3 дня. Сообщается, что всеми любимый актер сейчас чувствует себя хорошо и перед выпиской уже бодро раздавал автографы медицинским работникам.

Напомним, Михаил Сергеевич в последние несколько месяцев часто жаловался на плохое самочувствие из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. В декабре 2023 года он был неожиданно госпитализирован в одну из клиник Северной столицы. Но медики вовремя провели операцию и нормализовали состояние актера.

Сейчас исполнитель песни "Зеленоглазое такси" уже находится дома и восстанавливается после пережитых медицинских процедур. Поклонники надеются, что теперь Михаил Боярский сможет забыть о проблемах с сердцем.