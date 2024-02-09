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Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике

Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике
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Основатель языковой онлайн-школы ЯRead, тренер по речи и языковой ментор, автор методики запоминания без зубрёжки Сергей Че поделился секретами о том, как легче запоминать слова и свободно говорить по-английски.

Говорить по-английски на автомате может каждый!

Каждый, кто изучает английский язык, хотел бы говорить на нём свободно и уверенно. Без длительного вспоминания необходимых слов, перебора времён и составления предложений.

Мечта большинства говорить по-английски, как на родном языке и легко понимать беглую речь носителей английского языка. Многие думают, что для этого нужно обязательно родиться или долго жить в англоязычной среде. Хотя, известно множество примеров, когда люди, живя в языковой среде 10-15, а то и 20 лет, испытывают проблемы в общении.

И, наоборот, есть примеры, когда люди, увлеченные изучением языка, начинают свободно говорить по-английски, вообще не покидая своих квартир.

Так в чем же секрет успеха? Давайте разбираться.

Учите не слова, а словосочетания!

Возможно, вы когда-нибудь слышали, что английский язык относится к аналитическим языкам. Это значит, что смысл предложения зависит от контекста, интонации произнесения словосочетаний, порядка слов и наличия особых вспомогательных слов: частицы, артикли, предлоги, наречия, вспомогательные и модальные глаголы.

Русский язык относится к синтетическим языкам, то есть смысл зависит от формы слов, из которых состоит предложение: суффиксы, приставки и окончания. Поэтому для нас важны слова, а для носителей английского – словосочетания.

Ошибка заключается в том, что при изучении английского, мы учим слова списками, потом долго пытаемся их вспомнить и построить из них предложение, а нужно изучать сразу словосочетания, из которых строятся предложения.

Например:

Вы хотите выучить слово board, которое имеет как минимум 3 значения:

  • панель из дерева, пластика или другого материала

  • совет правления

  • система питания

Используйте контекстный словарь, чтобы найти примеры по каждому из значений, в которых содержится слово board

  • There's a notice on the board – На доске висит записка.

  • He sits on the company's management board – Он входит в состав правления компании.

  • Students stay at the campus on a full-board basis – Студенты живут в кампусе с трехразовым питанием.

Изначально вы планировали выучить одно слово, а узнали 10 новых слов и теперь можете использовать слово board в разговоре, причем в разных смыслах. А также узнали, как минимум, 7 устойчивых выражений, которые можно использовать на в разговорной речи, причем на автомате грамотно. Ещё и получили понимание построения словосочетаний и предложений.

Вам даже не пришлось его учить. Оно запомнилось благодаря любопытству, многократному повторению в разных контекстах и творческому подходу к обучению.

Теперь остаётся научиться правильно произносить эти слова и фразы, чтобы вас понимали, когда вы их будете говорить, а вы понимали эти слова и фразы в потоке беглой речи носителей языка.

Для этого нужен тренер по речи, который медленно и чётко покажет произношение и проконтролирует, как вы произносите. К сожалению, самостоятельно научиться правильному произношению невозможно, нужен взгляд со стороны — зеркало, которое поможет услышать наш настоящий голос и произношение.

Как альтернативу тренеру, можно использовать технологию shadowing – чтение вслух под образец речи носителя языка (аудиокнига, сериал и т.д.). Однако это не гарантирует результат, кому-то помогает немного улучшить ситуацию с произношением, но тренера это никак не заменяет.

Многократное повторение – лучший путь к освоению языка

Еще одно важное преимущество тренировки речи – многократное повторение словосочетаний. Именно так мы научились говорить на родном языке, когда были детьми. Мы повторяли за взрослыми, а когда ошибались, нас поправляли, говорили медленно и по слогам. Вы можете повторить этот же фокус и при изучении английского языка, нужен только тренер по речи и творческий подход, описанный выше.


9 февраля 2024, 20:14
Фото: khamkhor/Pixabay
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