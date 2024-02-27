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Пять плохих идей для детского праздника

Пять плохих идей для детского праздника
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Организовывая праздник для своего ребенка, вне зависимости от повода, хочется сделать его максимально оригинальным, ярким и запоминающимся. Однако, несмотря на то, что современные возможности для организации детских праздников безграничны, все же существует риск, что что-то пойдет не по плану, ведь мероприятие для детей состоит из множества нюансов и деталей, которые следует учитывать. Ивент-продюсер, основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency Анастасия Левитина рассказала от каких идей стоит отказаться при планировании детского праздника.

Пригласить разновозрастных детей на праздник и не продумать развлекательную программу

Очень часто бывает так, что на праздник приглашают детей разного возраста, а развлекательную программу при этом подстраивают только под возраст именинника. Но очень важно обеспечить комфортную атмосферу для всех детей, чтобы всем было весело и интересно на празднике, никто не просился домой и не сидел в телефонах.

“Чтобы детский праздник удался, важно обратиться в хорошее сильное агентство, которое занимается детскими праздниками. Такие специалисты обязательно учтут разный возраст детей и предложат подходящие развлечения для всех – и для малышей и для тинейджеров” – подчеркивает руководитель ивент-агентства Анастасия Левитина.

Проводить и организовывать праздники в торгово-развлекательных центрах

Очень плохая идея выбирать площадку для проведения праздника в торговых центрах по двум причинам. Во-первых,в ТРЦ всегда огромное скопление народа и там просто небезопасно оставлять детей, которые могут потеряться. Во-вторых, очень многие торговые центры устроены неудобно тем, что в игровых зонах практически нет разделения на детскую территорию и комфортную зону ожидания для родителей, поэтому взрослые вынуждены либо ходить по пятам за своим ребёнком, либо бросать его без присмотра, что попросту небезопасно.

Устраивать детский праздник в общем зале ресторана

Для детского праздника важна приватность и камерность – личное пространство, где дети смогут расслабиться и повеселиться в присутствии самых близких. В общем зале ресторана могут запретить включать любимую музыку, шуметь и проводить праздник по своему сценарию. Кроме того, посторонние гости за другими столиками могут смутить детскую компанию. Эксперт советует выбирать либо маленькие ресторанчики, которые будут обслуживать только вас, либо в качестве места проведения детского праздника делать выбор в пользу небольшого отдельного зала, где можно разместиться только своей компанией гостей.

“Каждый хороший детский праздник сложно представить без диджея, аниматора и музыки, поэтому лучшим вариантом реализовать по-настоящему сказочную программу для ребенка будет какая-то закрытая площадка, где будут все условия для того, чтобы пошуметь и никого не стеснять и не стеснятся” – акцентирует Анастасия Левитина.

Фото: Freepik

Ориентироваться на взрослых, а не на впечатления и эмоции детей

Очень часто можно встретить детские мероприятия, где о взрослых и общей картинке праздника ивент-агентство позаботилось больше, чем о детях. Организаторы делают это ради портфолио, а родители ради подписчиков, лайков и комментариев в соцсетсях. И пока агенство и родители заботятся о том, чтобы всё было “инстаграммно”, красиво и эстетично для глаз, к сожалению, забывают о самом главном – о качестве программы, персонажей, аниматоров, артистов и других важных деталей детского праздника:

“Безусловно, на детском мероприятии должно быть красиво, но не только на картинке и фотографиях, а по-настоящему! Самое главное в празднике, организованном для ребенка – это интерактивы, это реалистичность персонажей, и качество игр, потому что дети должны верить в происходящее, верить в игру, чтобы было волшебно, сказочно и весело!” – утверждает эксперт.

Отказаться от фото и видеосъемки

На чём точно не стоит экономить, так это на ваших бесценных воспоминаниях! Дети так быстро растут и так важно сохранить их каждую эмоцию, каждую улыбку, каждый важный момент и, как раз, на детских праздниках всегда проявляются самые искренние и позитивные эмоции, которые непременно стоит запечатлеть. Эксперт подчеркивает тот факт, что праздник пролетит очень быстро, а воспоминания о нем, благодаря фото и видео, останутся навсегда:

“Воспоминания бесценны и даже если сейчас кажется, что фотографий итак слишком много, а очередной День рождения это не такой веский повод для фото и видео, как, например, юбилей, всё равно не стоит отказываться от возможности вернуться в те самые важные мгновения, окунуться в воспоминания и пересмотреть каждый праздник”.

27 февраля 2024, 00:20
Фото: Pixabay/wirestock
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