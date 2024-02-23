Стоматолог Тумашевич назвал три причины выпадения коронки

Что делать, если выпала коронка?

Выпадение коронки — крайне неприятная ситуация, которая часто воспринимается как трагедия. Пациент начинает паниковать, переживать, звонить врачу с претензиями. Однако ни один стоматолог не сможет вам помочь на расстоянии. Поэтому очень важно успокоиться и обратиться за квалифицированной медицинской помощью. О причинах выпадения коронки и способах решения проблемы рассказывает Артур Тумашевич — стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.

Причина 1. Расклейка цемента

Такое часто случается в результате слишком активного использования ортопедической конструкции. При этом некоторые виды цементов, которые крепят протез к тканям, постепенно вымываются. Поэтому коронка через какое-то время выпадает.

Бывает, отклейка возникает на фоне неправильной эксплуатации коронки. Всему виной может стать обычная ириска или другая липкая пища. Это нередко ведет к тому, что ортопедические конструкции перестают держаться в полости рта — они просто не рассчитаны на такие нагрузки.

Иногда причиной является фиксация коронки на временный цемент. Использование такого материала заранее обсуждается с пациентами, однако многие забывают об этом и не соблюдают рекомендации врача.

Причина 2. Травма из-за мостовидных протезов

Коронка может отходить, если у пациента долгое время стоят мостовидные конструкции. Многие думают, что мост — хорошее решение, однако это не совсем так. Иногда данный вариант протезирования приводит к неприятным последствиям: травме пародонта или даже перелому одного из опорных зубов.

В итоге возникает балансирующее, рычагообразное движение конструкций. Вторая коронка, которая стоит на другом опорном зубе, тоже может пострадать. Скорее всего, этот разрыв будет периодически повторяться. В данном случае стоит вопрос об удалении одного из опорных зубов и изготовлении новых конструкций.

Причина 3. Неправильное восстановление зубов, изготовление культевых вкладок

Такие ошибки нередко приводят к сколу надстройки зуба. В этой ситуации меняются коронка и опорный элемент, а зуб восстанавливается методом билд-ап с использованием стекловолокна. Если сломалась культевая вкладка, то может быть множество вариантов вплоть до удаления зуба. Поэтому необходимо посмотреть, как именно была изготовлена конструкция.

Бывает, что коронка устанавливается на зуб со штифтом, что может привести к перелому шейки зуба. Здесь придется переделывать коронку, предварительно восстанавливая зуб. Иногда шейка зуба ломается очень глубоко, при этом показано удаление с одномоментной имплантацией и изготовлением временной коронки.

Что следует предпринять при выпадении коронки? Единственный правильный выход — в спокойном режиме написать лечащему врачу о том, что произошло, и отправиться на прием. Специалист даст рекомендации, разработает нужную стратегию и обязательно поможет решить проблему. Не стоит откладывать визит в клинику или принимать меры самостоятельно — это может серьезно усложнить задачу.

