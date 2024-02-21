Огород на окне: что можно выращивать на подоконнике

Существуют культуры, которым для плодоношения не требуется большая площадь земли.

В любое время года в условиях современной квартиры можно вырастить овощи, фрукты или зелень . Для посадки потребуется немного земли, возможность установки дополнительных светильников и семена. Для домашнего огорода лучше выбрать те сорта, которые не дают обильной листвы и не сильно разрастаются, уточняет "Пятый канал".

Зелень

Для выращивания на подоконнике отлично подойдет укроп, мята, базилик и салат. Им, особенно в зимний период, требуется дополнительное освещение. Если его не обеспечить, то слабые стебли начнут вытягиваться по направлению к солнечному свету. Листва будет недостаточно развита.

Помидоры

Сейчас существуют особые сорта, которые выводились специально для выращивания на подоконнике. Растения лучше оберегать от прямых солнечных лучей, чтобы не допустить ожога листьев. Отлично, если получится поддерживать в комнате достаточный уровень влажности.

Огурцы

Классика огорода на балконе. Неприхотливое растение отлично чувствует себя в горшке. При выборе семян необходимо выбрать сорта, которым не требуется естественное опыление. Вряд ли любители-садоводы смогут обеспечить наличие пчел в квартире.

Перец

В квартире лучше всего растут перчики жгучих сортов. Их можно добавлять в готовые блюда прямо с подоконника. Помните, что листья у растения очень чувствительны к солнечному свету, быстро чернеют. По этой причине лучше разместить их там, где свет рассеивается.