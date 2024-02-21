Как улучшить спортивные результаты? Ученые раскрыли необычный способ

Оказалось, что для стимуляции организма не всегда надо принимать таблетки или другие лекарственные препараты.

Специалистам удалось определить, что ряд ароматов стимулируют у человека активность и выносливость. Было проведено 19 соответствующих исследований, основной целью которых было установление указанной взаимосвязи, уточняет Ридлайф.ру.

Всего в исследованиях приняли участие больше ста человек в возрасте от 20 лет. Все они не имели каких-либо болезней или ограничений по состоянию здоровья. Людям предлагалось вдыхать ароматы на протяжении разного количества времени: от нескольких секунд до пяти минут. Запах был нанесен следующие носители: бумажные полоски, ватные диски, маски и диффузоры для эфирного масла.

По результатам исследования установлено:

Аммиак – восстанавливает работоспособность и улучшает внимание.

Мята – помогает повысить показатели силы и выносливости.

Цитрусовые – поднимают настроение при физических нагрузках.

Лаванда – улучшает координацию.



Исследования в данной области решено продолжить. Не исключено, что выводы помогут не только спортсменам, но и людям в период реабилитации при хронических заболеваниях.