Как распознать нехватку гемоглобина и как его повысить

Нехватка гемоглобина, известная также как анемия, является распространенным состоянием. Оно может привести к усталости, слабости и другим неприятным симптомам.



Важно уметь распознавать признаки нехватки гемоглобина и знать, как повысить его уровень. "Дни.ру" подготовили несколько простых советов.

Признаки нехватки гемоглобина

Некоторые общие симптомы нехватки гемоглобина включают частую усталость, слабость, бледность кожи и слизистых оболочек, головокружение, одышку, повышенную сердцебиение и частые головные боли. Если у вас есть подозрение на нехватку гемоглобина, лучше обратиться к врачу для проведения анализов и получения точного диагноза.



Питание, богатое железом

Железо является важным компонентом гемоглобина, поэтому увеличение потребления пищи, богатой железом, может помочь увеличить уровень гемоглобина. Включите в свой рацион продукты, такие как красное мясо, печень, яйца, орехи, зеленые овощи (шпинат, брокколи), сухофрукты (изюм, чернослив) и бобы.



Пищевые добавки

В случае нехватки гемоглобина врач может рекомендовать прием пищевых добавок, содержащих железо. Однако, прежде чем принимать любые добавки, важно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они подходят вам и не вызывают побочных эффектов.

Витамин C

Употребление пищи, богатой витамином C, может помочь улучшить усвоение железа из пищи. Включите в свой рацион цитрусовые фрукты, ягоды, киви, красный перец и другие продукты, богатые витамином C.



Воздержитесь от чая и кофе

Чай и кофе содержат вещества, которые могут затруднять усвоение железа организмом. Поэтому, если у вас есть нехватка гемоглобина, рекомендуется ограничить потребление чая и кофе.

Следуйте рекомендациям врача

В случае нехватки гемоглобина важно обратиться к врачу для получения рекомендаций и назначения соответствующего лечения. Специалист может рекомендовать принимать препараты железа и следить за уровнем гемоглобина через регулярные анализы.