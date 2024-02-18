Как научиться видеть хорошее даже в плохом

Разглядеть новые возможности и пространство для роста можно даже в сложных, а порой и трагичных обстоятельствах. Давайте разбираться с тем, как перестать зацикливаться на негативе и научиться видеть хорошее даже в плохом.



Мы часто мыслим стереотипами, из-за чего застреваем в негативной оценке события и не видим его скрытых положительных эффектов. И это происходит буквально автоматически, потому что увидеть плохое намного легче, чем хорошее.



Так что же мы можем сделать, чтобы уйти из агрессии и негатива в сторону позитива? Переосмыслить. Не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней. На эту тему есть очень известная притча, и звучит она следующим образом: "Три человека возили в тележках камни. На вопрос "Что ты делаешь?" первый ответил: "Таскаю камни". Второй: "Я зарабатываю деньги. У меня большая семья, и я должен ее кормить". А третий произнес: "Я строю храм!".

То есть в одной и той же ситуации мы можем найти совершенно разные смыслы. Подобное изменение минуса на плюс и наоборот, кстати, называется рефреймингом. Например, мы можем назвать человека либо суетливым, либо энергичным. И, казалось бы, что смысл тот же, но на самом деле нам открывается новая грань той же черты, мы начинаем видеть глубину.

Изменить взгляд на ситуацию – задача непростая, ведь отказаться от того, в чем ты был уверен, достаточно тяжело. На этом пути вам помогут следующие вопросы, которые нужно задать себе:



Что позитивного дает мне эта ситуация?

Чему она меня учит?

Что я могу сделать, чтобы выйти из нее с наименьшим ущербом для себя?

Как я могу использовать этот опыт в будущем?

Переосмыслив происходящее, вы увидите совершенно новую картину, где те же самые события вдруг ощущаются и проживаются вами иначе. И порой, чтобы экологично вернуть себе ресурсы, достаточно просто сменить ракурс.