0,75 Please Moscow: лучший ресторан Сибири обосновался на Патриках

Экспансия успешных столичных рестораторов в регионы, а то и куда подальше – дело обычное. Напротив, приход в Москву интересных региональных проектов случается куда реже и, может быть, поэтому каждый раз становится заметным событием московской ресторанной жизни. Нечто подобное произошло в начале февраля, когда на Патриках открылся 0,75 Please Moscow.



Речь идет о московской версии одноименного красноярского проекта от 0,75 Group Александра Митракова, хорошо известного на родине, более того, удостоенного звания лучшего ресторана Сибири по версии Wheretoeat. Заведение в Ермолаевском переулке в отличие от просторного сибирского собрата получилось камерным, всего на 44 места, с большой открытой кухней посередине, по периметру которой гости в основном и рассаживаются.



За кухню отвечает Александр Кучеров – отныне бренд-шеф на оба ресторана. Но его еда в Москве почти ничем не напоминает ту, что можно отведать в Красноярске. На родине Кучеров много работает с локальными продуктами – дикоросами, олениной, северной рыбой. Везти все это за тридевять земель не имеет никакого смысла. Поэтому в столице он использует то – по счастью, многое – что можно найти на обильных местных рынках. Однако характерный гастрономический почерк Александра и здесь прочитывается вполне определенно.





Меню получилось компактным – под стать размерам заведения. На закуску предлагают дальневосточного гребешка с сальсой из халапеньо и ферментированного крыжовника, оливки с винегретом из чеснока конфи, слабосоленого мурманского лосося с винегретом из томатного понзу и салат из языка с тонкими дольками свежих кабачков и соусом тоннато.

Найдутся здесь и безглютеновые сморреброды – с артишоками, печенью трески или тартаром из говядины, и обжаренный на масле нуазет хрустящий романо с чимичурри из кинзы и кремом из зеленой гречки (его готовят с кокосовыми сливками и маринадом из варенья из лепестков роз).

В основном разделе все столь же тонко, гармонично и затейливо. Картофельный гратен дополнен анчоусом и приправлен соусом из корок пармезана и куриного бульона. Вырезка быка подается с густым кремом из жареного лука, дюкселем, свежими эноки и пряным соусом пулет с лемонграсом, бадьяном и гвоздикой. А выдержанный рибай на кости приправлен жу с черной смородиной.





О своих сибирских корнях Кучеров, конечно, тоже не забывает, а потому потчует гостей икрой сига с густым кремом из огуречной травы и фирменными льняными чипсами, да вырезкой из северного оленя с толкушей из кедрового ореха и демиглясом из брусники и вяленой клюквы.

На десерт подают безглютеновый тарт с малиной и лимонно-миндальным курдом, черемуховый фондан с мороженым из жженого багета и блины, обжаренные до хрустящей корочки на масле нуазет, дополненные кремом из сладкой сметаны с черной икрой и приправленные стружкой вяленного в соли желтка.

Средний счет – 4 000 рублей.

