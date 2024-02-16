Три правила формирования полноценной финансовой подушки

Она может потребоваться при проблемах со здоровьем или потере работы.

Размер накоплений должен составлять около двух размеров средней зарплаты за месяц. Подобный запас денег поможет чувствовать себя уверенно, если в жизни произойдут масштабные перемены, сообщает телеканал "360".

При этом больше половины граждан страны признают, что у них существуют проблемы с финансовой грамотностью. Люди не понимают, как правильно распоряжаться доходами, уточняет RT. Специалисты же приводят три основных правила, при выполнении которых, можно сформировать финансовую подушку.

Установить конкретную цель. До ее достижения необходимо отодвинуть на второй план другие потребности, которые не являются первоочередными.

Откладывать деньги следует на постоянно основе. лучше, если это будет около 10% от всех полученных средств. Хранить финансы можно как наличными, так и на отдельном банковском счете.

Рационализируйте текущие траты. Для этого напишите, куда уходят деньги каждый месяц. Определите, что из этого можно относительно безболезненно сократить.



Если установленный размер финансовой подушки достигнут, продолжайте откладывать деньги. Хорошо, если эти средства будут направлены на инвестиции: счета, недвижимость, металлы.

